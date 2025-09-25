Attacco alla Flotilla di Gaza: la nave del senatore Riminese Croatti colpita da droni

"Un'esplosione ci ha svegliati": ma la missione continua

Nella notte scorsa la Global Sumud Flotilla, spedizione umanitaria diretta a Gaza, è stata colpita da droni, ordigni e gas urticante in acque internazionali. Almeno undici imbarcazioni sono state danneggiate, tra cui la Morgana con a bordo il senatore Riminese Marco Croatti, la giornalista Michela Monte e il videomaker Carlo Alberto Biasioli.

"Abbiamo visto che i droni volavano sempre più bassi e vicini, racconta Croatti, come tutti facciamo due turni di veglia, ogni notte. Quando siamo stati attaccati io ero già dentro a riposare. A svegliarci è stata una deflagrazione, un’esplosione potentissima. Siamo usciti tutti fuori".

Gli italiani hanno raccontato momenti di forte paura, ma hanno ribadito la volontà di proseguire la missione. In risposta, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato la fregata Fasan per garantire protezione.

In Italia intanto crescono le mobilitazioni a sostegno della Flotilla: presidi si sono svolti a Rimini, Ravenna e Forlì, mentre domani a Ravenna è attesa Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi.