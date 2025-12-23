Novafeltria, droga nella custodia degli occhiali e in auto: arrestato 22enne

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri per un controllo

I Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un 22enne del luogo per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Impegnati nei consueti controlli del territorio, nella giornata di ieri (lunedì 22 dicembre), hanno fermato il giovane, alla guida della propria auto, in una zona isolata delle campagne adiacenti al centro urbano di Novafeltria. L'atteggiamento del 22enne ha insospettito gli operatori, che hanno approfondito gli accertamenti, per poi notare il giovane mentre cercava di disfarsi di una custodia per occhiali, gettandola nella vegetazione. All'interno c'erano 40 grammi di marijuana e hashish, divisi in involucri pronti per la cessione. Sotto il bracciolo centrale dell'auto, i Carabinieri hanno invece trovato altri 7 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione. Tutta la droga è stata sequestrata e il 22enne arrestato.