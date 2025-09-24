Attacco alla flottiglia per Gaza, Italia invia una fregata

Meloni accusa: “Spedizione irresponsabile”. Schlein: “È un attacco al nostro Paese”

Nuovo attacco nella notte contro la Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza. Undici imbarcazioni sono state colpite da droni, bombe sonore e spray urticanti mentre navigavano in acque internazionali a sud di Creta. A bordo viaggiavano attivisti e parlamentari italiani: non si registrano feriti, ma ci sono stati momenti di paura e danni alle vele. “Potevano farci davvero male”, hanno raccontato alcuni testimoni.

Il governo italiano ha annunciato l’invio di una fregata della Marina militare “per garantire assistenza”. Ma la vicenda ha immediatamente acceso lo scontro politico.

La premier Giorgia Meloni ha criticato duramente l’iniziativa: “Si tratta di una spedizione gratuita, pericolosa e irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra: il governo italiano avrebbe potuto consegnare gli aiuti a Gaza in poche ore”.

Durissima la replica della segretaria del PD Elly Schlein: “È un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano. La premier non può tacere né minimizzare quanto accaduto”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto riferirà domani in Parlamento. Sul piano diplomatico, il titolare della Farnesina Antonio Tajani è al lavoro per mediare con le autorità israeliane.

Intanto, cresce la tensione in Medio Oriente: un drone partito dallo Yemen ha colpito la città israeliana di Eilat, nel sud del Paese, provocando almeno 20 feriti.

Nel video il senatore Riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti – a bordo della Global Flotilla – ha denunciato un attacco al largo di Creta.