Attacco di droni: la Polonia limita il traffico aereo
Varsavia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dopo l’intrusione di 20 velivoli russi
La Polonia ha annunciato di aver imposto restrizioni al traffico aereo lungo il suo confine orientale, dopo l’intrusione di circa venti presunti droni russi nello spazio nazionale. La misura, che resterà in vigore fino ai primi di dicembre, è stata adottata “per garantire la sicurezza nazionale”, secondo quanto comunicato dall’Agenzia polacca per la navigazione aerea.
Parallelamente, il ministero degli Esteri di Varsavia ha reso noto di aver richiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di discutere della “violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia”.
L’episodio alimenta ulteriormente le tensioni tra Varsavia e Mosca, in un contesto già segnato dal conflitto in Ucraina e dalla crescente preoccupazione dei Paesi dell’Europa orientale per la sicurezza dei propri confini.