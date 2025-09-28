Altarimini

Attacco russo con droni su Kiev: sei feriti e palazzi in fiamme

Mosca rivendica l’abbattimento di 41 droni ucraini. Zelensky: “L’Italia potrebbe essere la prossima”

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 settembre 2025 07:11
Attacco russo con droni su Kiev: sei feriti e palazzi in fiamme - © Ansa
Un massiccio attacco di droni russi ha colpito nella notte la capitale ucraina, Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, al momento si contano sei feriti: cinque persone sono state ricoverate in ospedale, mentre una donna ha ricevuto cure sul posto.

I detriti dei velivoli senza pilota hanno parzialmente distrutto un edificio residenziale di cinque piani nel distretto di Solomyansky, causando incendi e gravi danni strutturali. Altri quartieri colpiti sarebbero Darnytskyi, Dnipro, Holosiivskyi e Svyatoshynsky.

Nel frattempo, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 41 droni ucraini nella notte, sottolineando l’intensificarsi delle operazioni aeree lungo la linea del fronte e oltre. La situazione ha spinto diversi Paesi europei ad alzare i livelli di allerta nei propri cieli.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso di ieri, ha messo in guardia gli alleati: “L’Italia potrebbe essere la prossima a subire attacchi con i droni”. Un avvertimento che conferma l’escalation della guerra anche sul piano della sicurezza internazionale.

