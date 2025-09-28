Attacco russo con droni su Kiev: sei feriti e palazzi in fiamme

Mosca rivendica l’abbattimento di 41 droni ucraini. Zelensky: “L’Italia potrebbe essere la prossima”

Un massiccio attacco di droni russi ha colpito nella notte la capitale ucraina, Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, al momento si contano sei feriti: cinque persone sono state ricoverate in ospedale, mentre una donna ha ricevuto cure sul posto.

I detriti dei velivoli senza pilota hanno parzialmente distrutto un edificio residenziale di cinque piani nel distretto di Solomyansky, causando incendi e gravi danni strutturali. Altri quartieri colpiti sarebbero Darnytskyi, Dnipro, Holosiivskyi e Svyatoshynsky.

Nel frattempo, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 41 droni ucraini nella notte, sottolineando l’intensificarsi delle operazioni aeree lungo la linea del fronte e oltre. La situazione ha spinto diversi Paesi europei ad alzare i livelli di allerta nei propri cieli.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso di ieri, ha messo in guardia gli alleati: “L’Italia potrebbe essere la prossima a subire attacchi con i droni”. Un avvertimento che conferma l’escalation della guerra anche sul piano della sicurezza internazionale.