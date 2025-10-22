Attentato a Ranucci, oggi Piantedosi riferisce in Parlamento: il giornalista sarà ascoltato in Commissione Antimafia

La data dell’audizione di Sigfrido Ranucci sarà stabilita oggi dall’ufficio di presidenza della Commissione Antimafia

Oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento in merito all’attentato contro Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3. L’episodio, che ha suscitato profonda preoccupazione nel mondo del giornalismo e della politica, è al centro dell’attenzione istituzionale per la sua gravità e per le possibili implicazioni legate alla libertà di stampa.

Nel frattempo, la Commissione parlamentare Antimafia ha annunciato che ascolterà a breve il giornalista. Come riporta l'Ansa, la data dell’audizione sarà decisa oggi, durante la convocazione dell’ufficio di presidenza della stessa Commissione. L’obiettivo è fare piena luce sui fatti e comprendere se l’attacco possa essere collegato alle inchieste giornalistiche condotte da Report.

Sul caso è intervenuto anche lo scrittore Roberto Saviano, che ha rinnovato il suo appello al Parlamento affinché approvi quanto prima la legge contro le querele temerarie, strumenti spesso utilizzati – ha sottolineato – “per intimidire e zittire i giornalisti che indagano sui poteri forti e sulla criminalità organizzata”.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla tutela dei cronisti d’inchiesta in Italia, in un momento in cui la libertà di informazione continua a essere messa alla prova da minacce, intimidazioni e azioni legali strumentali.