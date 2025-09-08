Attentato terroristico a Gerusalemme: cinque morti e undici feriti

Katz a Hamas: “Rilasciate gli ostaggi o Gaza sarà annientata”. Sanchez annuncia sanzioni contro Israele

Un grave attentato terroristico ha colpito Gerusalemme nord, causando almeno cinque vittime e undici feriti. Le vittime accertate sono un uomo di 60 anni, tre trentenni e una donna di 50 anni. Tra i feriti, sette versano in condizioni critiche.

Secondo le autorità, due attentatori armati hanno aperto il fuoco contro i civili e sono stati successivamente uccisi dalle forze di sicurezza israeliane.

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Katz, ha lanciato un messaggio diretto a Hamas: rilasciare immediatamente gli ostaggi e deporre le armi, o prepararsi a “l’annientamento” e alla completa distruzione della Striscia di Gaza.

Sul fronte diplomatico, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato l’introduzione di sanzioni contro Israele, accusandolo di genocidio: «Quello che fa Israele non è difendersi, è sterminare un popolo indifeso e violare le leggi del diritto umanitario», ha dichiarato.

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più tesa, tra nuove ondate di violenza e un crescente isolamento internazionale di Israele.