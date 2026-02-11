Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp, come difendersi

La truffa della ballerina su WhatsApp sfrutta messaggi inviati da contatti reali per indurre le vittime a cliccare su link dannosi e compromettere l’account

Su WhatsApp è approdata una nuova truffa che mette a rischio gli account degli utenti, veicolata attraverso messaggi provenienti dai propri contatti: come riconoscerla WhatsApp è tra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate dagli utenti del web ed è proprio questo che la rende particolarmente interessante per i cybercriminali. Pur essendo una soluzione sicura, che tutela i dati e le conversazioni degli utenti, a volte sulla piattaforma approdano delle truffe difficili da riconoscere e che possono persino mettere a rischio gli account. Di recente si è diffusa la truffa della ballerina, che trae in inganno anche coloro che sono più attenti e più abili a riconoscere i messaggi malevoli. La truffa della ballerina, infatti, è particolarmente efficace perché viene veicolata attraverso un messaggio proveniente da un proprio contatto, in modo da risultare estremamente credibile. Porta l’utente a cliccare su un link dannoso e ha conseguenze molto gravi. Scopriamo come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp, come riconoscerla, come evitarla e come difendersi dalle azioni dei cybercriminali.

In cosa consiste la truffa della ballerina su WhatsApp

È conosciuta come la truffa della ballerina e sta mietendo vittime tra molti account di WhatsApp, che non riescono a riconoscere immediatamente l’inganno. Consiste, infatti, in un messaggio proveniente da uno dei propri contatti e, pertanto, viene ritenuto facilmente affidabile. Nel messaggio l’utente viene invitato ad accedere a un link per votare una ragazza che sta partecipando a un concorso di danza con in palio una borsa di studio. Votarla significa aiutarla a vincere. Il messaggio appare credibile, poiché contiene anche una foto della giovane ragazza. Una volta che l’utente clicca sul link e inserisce le informazioni richieste, però, le conseguenze possono essere disastrose. Può perdere definitivamente l’accesso al proprio account WhatsApp, che viene utilizzato per propagare ulteriormente il messaggio, la truffa o altre iniziative malevole.

Come difendersi dalla truffa della ballerina di WhatsApp

Riconoscere e evitare questa tipologia di truffe è importante per salvaguardare il proprio account WhatsApp, le informazioni in esso contenute, i propri dati e i propri contatti. È bene analizzare i messaggi ricevuti con spirito critico, anche se provenienti da persone care e di cui ci si fida, e ricercare informazioni in caso di messaggi sospetti. È, poi, opportuno evitare di aprire i link ricevuti su WhatsApp se non adeguatamente verificati con l’utente che ha inoltrato il contenuto. Non si devono mai fornire codici di verifica che si ricevono tramite SMS, in nessun caso, poiché renderebbe possibile l’appropriazione dell’account da parte dei truffatori e difficile un suo recupero. Per proteggere l’account è consigliabile, infine, attivare una verifica a due passaggi, che evita intrusioni di terzi, e monitorare con frequenza i dispositivi collegati.