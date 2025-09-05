Attenzione Fisco: Bonifici a parenti e amici nel mirino dell'Agenzia delle Entrate

Anche i trasferimenti di denaro tra privati, se non giustificati, possono attirare l'attenzione delle autorità fiscali

Ecco come comportarsi per evitare problemi.

L'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui bonifici tra privati, concentrandosi in particolare sui trasferimenti di denaro tra parenti e amici. Sebbene si tratti di un'operazione comune e spesso innocua, il Fisco vuole prevenire l'utilizzo di questi bonifici per mascherare attività illecite come l'evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. La sorveglianza riguarda ogni tipo di transazione, anche quelle di importo basso, e si concentra sulla loro frequenza e natura.

Come evitare rischi e sanzioni

Per non incorrere in problemi con il Fisco, è fondamentale adottare alcune precauzioni: trasparenza: mantieni sempre traccia del motivo del bonifico, specialmente se di importo significativo o ricorrente. In caso di controlli, dovrai poter giustificare il trasferimento. Documentazione: per bonifici di un certo rilievo, conserva la documentazione che attesti la legittimità dell'operazione, come accordi scritti o prove di rimborso spese. Motivazione: non usare bonifici tra privati per coprire operazioni commerciali o professionali non dichiarate. Per questo tipo di attività, devono essere usate le modalità fiscali appropriate, come fatture e dichiarazioni.

In sintesi, la parola d'ordine è trasparenza. Non c'è un divieto a bonificare denaro a parenti e amici, ma è necessario essere sempre pronti a dimostrare che l'operazione non nasconde fini illeciti o attività non dichiarate. La mancata giustificazione può portare a presunzioni di evasione fiscale e sanzioni.