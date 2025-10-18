Attesa per il big match Roma-Inter: la squadra di Gasperini difende la vetta della classifica

Scontro ad alta tensione all’Olimpico: la Roma cerca il riscatto, mentre l’Inter di Gasperini punta a consolidare il primato in Serie A

Cresce l’attesa per il big match della prossima giornata di Serie A, che vedrà la Roma ospitare l’Inter allo Stadio Olimpico. Una sfida che promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti pesanti in ottica campionato.

La formazione giallorossa, reduce da una serie di risultati altalenanti, cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità e rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee. Dall’altra parte, l’Inter guidata da Gian Piero Gasperini – sorprendente capolista di questa stagione – dovrà difendere la propria posizione in classifica da un avversario di livello e da una piazza sempre esigente.

L’allenatore nerazzurro, che ha saputo dare alla squadra un’identità precisa fatta di pressing alto, intensità e gioco verticale, non intende fare calcoli: l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e continuare a imporre il proprio ritmo anche fuori casa.

Gli occhi saranno puntati sui duelli chiave: la velocità degli esterni dell’Inter contro la solidità difensiva romanista, e la sfida a distanza tra i bomber delle due squadre, chiamati a decidere una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli equilibri del campionato.