L’Attico torna al Teatro degli Atti: call per giovani musicisti riminesi

Dal 18 al 26 dicembre la terza edizione del Club Temporaneo. Aperte fino al 20 ottobre le candidature per una residenza artistica dedicata a musicisti e musiciste tra 18 e 29 anni

Dal 18 al 26 dicembre il Teatro degli Atti di Rimini riapre le sue porte per la terza edizione de L’Attico – Club Temporaneo, il format ideato dal Collettivo L’Attico in collaborazione con il Comune di Rimini. Per il terzo anno consecutivo L’Attico si proporrà come casa temporanea per la cultura musicale e performativa della città: uno spazio di residenza, dialogo, incontro e attraversamento artistico, abitato ogni giorno da concerti, spettacoli inediti, incontri, libri e processi creativi condivisi.

Il percorso verso l’edizione 2026 prende il via già da giovedì 1° ottobre, con una novità: l’apertura di una call pubblica dedicata alle nuove generazioni di musicisti e musiciste del territorio riminese. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Collettivo è sostenere giovani progettualità originali attraverso un percorso di residenza artistica e accompagnamento produttivo, offrendo tempo, spazi e supporto professionale per lo sviluppo di un lavoro inedito. Il progetto selezionato avrà infatti l'opportunità di accedere ad un percorso di residenza artistica durante i giorni del festival, che si concluderà con una restituzione del lavoro davanti al pubblico all’interno del programma ufficiale de L’Attico – Club Temporaneo.

La call è rivolta a musicisti e musiciste tra i 18 e i 29 anni, con residenza o domicilio nella provincia di Rimini. Saranno valutati sia progetti solisti sia collettivi, purché originali e inediti, mentre non saranno prese in considerazione le proposte basate prevalentemente su cover o repertori già esistenti. Ai partecipanti sarà inoltre richiesto di presentare almeno una composizione originale capace di dialogare liberamente con la figura, l’immaginario o l’opera del “custode” ideale che ogni anno accompagna il percorso del festival. Dopo Stefano Benni, figura ispiratrice della passata edizione, nel 2026 la dedica sarà a Carlo Collodi, in occasione del bicentenario della nascita.

Allo scrittore e a questo anniversario è ispirato anche il manifesto de L’Attico 2026, opera dell’artista Juta.

Le candidature saranno valutate dal collettivo curatoriale de L’Attico, composto da Sara Jane Ghiotti, Daniele Maggioli, Chiara Raggi, Massimo Marches e Giuseppe Guarino. La selezione avverrà sulla base di criteri tra cui originalità della proposta artistica, qualità del percorso musicale, coerenza progettuale e capacità di dialogare con il contesto multidisciplinare de L’Attico.

“Siamo davvero felici di aver aperto quest’anno le porte de L’Attico ai più giovani, con uno spazio dedicato alla loro creatività e alla voglia di fare musica insieme – è il commento del Collettivo L’Attico - Noi ricordiamo i tempi in cui ci si trovava nei garage, nelle cantine o, se si era più fortunati, nelle salette prova. Erano luoghi dove si suonava, si sperimentava, si sbagliava e si cresceva insieme. Oggi non è più così scontato che i ragazzi vivano spontaneamente esperienze di questo tipo. Per questo vogliamo dire loro: portateci la vostra musica, la vostra freschezza, le vostre idee. L’Attico è anche uno spazio per voi. Affiancare nuove proposte ad artisti che hanno già una carriera solida per noi è importante, e questa call è sicuramente uno degli highlight del programma di quest’anno. Il messaggio, in fondo, è semplice: we got you.”

«Negli ultimi due anni abbiamo sperimentato lo strumento della “call”, della chiamata alle arti, per stimolare il protagonismo dei più giovani nella vita culturale della città, dal cinema alla fotografia, all’illustrazione, con risultati molto positivi – commenta l’assessore alla Cultura Michele Lari –. Una formula di partecipazione che intendiamo estendere ad altri ambiti e che oggi si apre anche alla musica. Ringraziamo il Collettivo L’Attico per aver accolto e condiviso questa iniziativa, che ci permette di compiere un ulteriore passo avanti, offrendo a un giovane o a una giovane musicista la possibilità di sviluppare una propria proposta artistica attraverso il confronto con un ambiente creativo strutturato e professionale. Una call che credo sia perfettamente in sintonia con la filosofia de L’Attico, che fa dell’incontro artistico e dell’apertura la sua cifra distintiva».