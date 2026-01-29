Attilio Fontana contro Vannacci: “È un’anomalia nella Lega”

Il governatore lombardo commenta le iniziative dell’esponente leghista: “La diversità può arricchire, ma creare circoli e depositare un nuovo logo è fuori dal partito”

“Vannacci? Il mio primo pensiero è che sia un’anomalia all’interno della Lega”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le recenti iniziative del deputato leghista Stefano Vannacci, a margine della presentazione del Salone del Mobile.

Fontana ha sottolineato che “in un partito, se ci sono impostazioni diverse, possono anche essere motivo di arricchimento. Ma creare circoli, organizzare manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo o aprire un nuovo sito è un’anomalia”.

Il governatore ha aggiunto che queste valutazioni saranno comunque di competenza del segretario del partito. “Queste sono valutazioni che farà il segretario”, ha concluso.