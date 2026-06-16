Attivo il nuovo servizio “Denunce online”: pre-segnalazioni via web per i cittadini

Parte la sperimentazione del portale della Polizia di Stato per avviare denunce e gestire online anche lo smarrimento di documenti e oggetti

A partire da oggi, 15 giugno, è attivo in fase sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato “Denunce online”, che consente ai cittadini di avviare una segnalazione direttamente via internet.

Attraverso il portale https://denunceonline.poliziadistato.it/ è possibile compilare una pre-denuncia che dovrà poi essere completata entro 48 ore in un ufficio di Polizia, su appuntamento prenotato online.

Nella fase di test il servizio è attivo in alcune sedi del Lazio, tra questure, commissariati e comparti di Polizia ferroviaria e stradale.

Le pre-denunce possono riguardare reati come furti, truffe, frodi informatiche, uso illecito di carte di pagamento, accessi abusivi a sistemi informatici e diffamazione online.

A livello nazionale è invece già attivo il servizio per segnalare online lo smarrimento di oggetti personali come documenti, chiavi, dispositivi elettronici o carte di pagamento.

In questi casi non è necessario recarsi in ufficio: la segnalazione viene gestita interamente online.

Il verbale è disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale e può essere utilizzato per richieste di duplicati o pratiche amministrative.

Il servizio è accessibile anche tramite l’app IO, nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell’Interno.