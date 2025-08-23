Attraversano lo Stretto di Messina a nuoto: la coppia di atleti Lucarelli-Migani di Riccione, di nuovo in azione

L' avventura è stata possibile grazie alla FINP Sicilia e al suo rappresentante

La coppia Lucarelli-Migani si è cimentata con un' altra impresa in Sicilia, l'attraversata dello Stretto di Messina a Nuoto. I due atleti in forza alla Polisportiva Comunale Riccione: Cristian Lucarelli nuotatore paralimpico FINP (disabile dopo un grave incidente nel 2015) e Michela Migani nuotatrice FIN Master, da tempo volevano cimentarsi in questa nuotata che vede la sua difficoltà non tanto nella distanza, ma nel sapersi affidare alle barche appoggio per districarsi nelle numerose correnti che abitano il mare tra la costa siciliana e quella calabrese.

L' avventura è stata possibile grazie alla FINP Sicilia e al suo rappresentante Giacomo Di Santo che ha saputo unire nuotatori normodotati e diversamente abili in un mare che raggiunge profondità anche superiori al chilometro. Tante emozioni e divertimento in questo connubio tra sport, inclusione e senso di meraviglia per una attraversata natatoria che affonda le sue radici nel mito e nella storia.