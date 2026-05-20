Audi Open Week all’Usato: dal 25 al 30 maggio trova la tua prossima Audi usata certificata da Reggini

Dal 25 al 30 maggio da Reggini arriva l’Audi Open Week: usato certificato Audi Prima Scelta :plus con offerte esclusive

Dal 25 al 30 maggio, Reggini apre le porte all’Audi Open Week, una settimana interamente dedicata alle migliori occasioni firmate Audi Prima Scelta :plus. Durante l’evento sarà possibile scoprire una selezione di vetture usate certificate Audi, accuratamente controllate e garantite per offrire la massima tranquillità a chi desidera acquistare qualità, tecnologia e performance con tutti i vantaggi dell’usato premium. Protagonisti dell’Open Week saranno in particolare alcuni dei modelli più richiesti della gamma, come Audi Q2, Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, disponibili con Audi Value al tasso del 3,95%. Scegliere un’Audi Prima Scelta :plus significa affidarsi a vetture selezionate secondo rigorosi standard qualitativi, con chilometraggio certificato, controlli tecnici approfonditi e garanzia dedicata. Per tutta la durata dell’iniziativa, dal lunedì al sabato, la sede Reggini sarà aperta con orario continuato per offrire la massima flessibilità a clienti e visitatori, permettendo di visionare i modelli disponibili, ricevere una consulenza personalizzata e valutare eventuale permuta del proprio usato. Questa è l’occasione ideale per entrare nel mondo Audi con condizioni esclusive e disponibilità immediata su una selezione di vetture premium.

Scopri di più su : https://www.reggini.it/promozioni/audi-open-week/

La concessionaria ti aspetta in showroom in Strada Rovereta, 52