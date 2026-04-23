Aumentano aggressioni a medici e infermieri: "Serve presidio di Polizia all'ospedale di Rimini"

Luca Campisi di Futuro Nazionale: "Ancora un grave e inaccettabile episodio di violenza"

Il "vannacciano" Luca Campisi, di Futuro Nazionale, interviene sui fatti accaduti all'ospedale Infermi, nella fattispecie l'aggressione di una dottoressa da parte di un giovane affetto da problemi di tossicodipendenza. Campisi evidenzia quanto l'ospedale sia stato teatro, ancora una volta, di un "grave e inaccettabile episodio di violenza". I dati sulle aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario a Rimini sono in aumento, riferisce Campisi, e infermieri e operatori del 118 sono i più colpiti. Per questo l'esponente di Futuro Nazionale rilancia la richiesta dei sindacati di un presidio fisso di polizia, operativo 24 ore su 24.