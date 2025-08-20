Aumentano i turisti in Italia: ad agosto +9,3% rispetto al 2024

Nella prima metà del mese registrati 15,7 milioni di arrivi, oltre la metà provenienti dall’estero

Dal 1° al 18 agosto l’Italia ha accolto oltre 15 milioni e mezzo di turisti, con una crescita del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. A renderlo noto è il Viminale, attraverso i dati raccolti nella banca dati “Alloggiati Web”, che monitora le presenze sul territorio nazionale.

Secondo le rilevazioni, nella prima metà del mese si sono registrati 15,7 milioni di arrivi, a fronte dei 14,3 milioni dello scorso anno. Gli italiani che hanno scelto di viaggiare all’interno del Paese sono stati 7,3 milioni, mentre gli stranieri hanno raggiunto quota 8,3 milioni, confermando l’attrattiva internazionale della destinazione Italia.

L’incremento si inserisce in un trend positivo che, negli ultimi mesi, ha visto il turismo consolidarsi come uno dei settori trainanti dell’economia nazionale, grazie sia alla domanda interna che alla crescente presenza di visitatori dall’estero.