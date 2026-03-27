Aumenti fino a 340 euro mensili al personale dei pronto soccorso in Emilia Romagna

Alice Parma (Pd): "Governo, risorse insufficienti. Come Regione facciamo la nostra parte"

“Un segnale concreto per medici, sanitari e per le strutture del nostro territorio, dove professionisti e operatori affrontano quotidianamente condizioni di lavoro complesse”. Così Alice Parma, consigliera regionale e capogruppo Pd in Commissione regionale Sanità, annuncia il piano di riparto delle indennità per il personale dei Pronto soccorso.

“Si tratta di aumenti mensili fino a 340 euro, a cui si aggiunge il pagamento degli arretrati relativi al triennio 2023-2025, per uno stanziamento complessivo di 19,3 milioni di euro nel 2026 – continua Parma –. Valorizzare queste figure significa rafforzare complessivamente la qualità dei servizi nei nostri territori”.

“Da sempre sosteniamo la necessità di aumentare gli investimenti sulla sanità pubblica, anche a livello nazionale, dove sono state avanzate proposte precise per incrementare in modo strutturale il Fondo sanitario – continua la consigliera dem –. Penso all’abolizione del tetto di spesa per il personale, o all’aumento progressivo della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil. Di fronte al diniego da parte del Governo e a risorse ancora insufficienti, come Regione continuiamo a fare la nostra parte, cercando di intervenire concretamente con gli strumenti che abbiamo dove altri livelli istituzionali non arrivano”.