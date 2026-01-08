Aurora Livoli: l’assassino confessa, anche violenza sessuale

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l’omicidio della diciannovenne milanese, strangolata mentre veniva violentata; era già detenuto per una tentata rapina

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, la diciannovenne trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di un condominio a Milano. Secondo quanto dichiarato, l’uomo avrebbe strangolato la giovane mentre la violentava, ammettendo di essersi reso conto dell’omicidio solo successivamente, credendo inizialmente che Aurora si fosse addormentata.

La ragazza aveva conosciuto Velazco sulla banchina di una stazione della linea 2 della metropolitana di Milano. Aurora gli aveva chiesto dei soldi per acquistare un pacchetto di sigarette.

Valdez Velazco, cittadino peruviano con precedenti per violenza sessuale, si trova già in carcere per una tentata rapina. I magistrati stanno valutando se contestargli anche il nuovo reato di femminicidio.

L’inchiesta è in corso e gli investigatori continuano a ricostruire i dettagli della vicenda, mentre la comunità locale resta sotto shock per la tragedia.