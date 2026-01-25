Australian Open: Alcaraz e Sabalenka volano ai quarti
I due numeri uno del mondo non sbagliano a Melbourne. Avanzano anche Coco Gauff e Alexander Zverev
A Melbourne continuano a dettare legge i numeri uno del tennis mondiale. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si qualificano per i quarti di finale degli Australian Open, confermando il loro stato di forma impeccabile.
Lo spagnolo supera l’americano Tommy Paul con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-4, 7-5, al termine di un match combattuto ma sempre sotto il suo controllo. Alcaraz non ha ancora perso un set nel torneo e prosegue il suo cammino con grande solidità.
Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka spegne i sogni della giovane canadese Victoria Mboko. La bielorussa si impone per 6-1, 7-6 (7/1), contenendo la grinta e il talento della teenager nei momenti chiave dell’incontro.
Accedono ai quarti di finale anche Coco Gauff, sempre più convincente, e Alexander Zverev, che continua la sua corsa nel primo Slam della stagione.