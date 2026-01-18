Australian Open: Cobolli subito fuori, Paolini convince. Il CIO: “Staffetta della torcia in linea con il passato”

Esordio amaro per il tennista romano, eliminato al primo turno anche a causa di problemi fisici

L’Australian Open di Flavio Cobolli dura appena un turno. Il tennista romano è stato eliminato all’esordio da Arthur Fery, numero 185 del ranking mondiale, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Un risultato a sorpresa, ma fortemente condizionato dalle condizioni fisiche dell’azzurro, che durante il match ha accusato forti dolori allo stomaco, compromettendo rendimento e continuità.

Segnali decisamente più incoraggianti arrivano invece dal tabellone femminile. Jasmine Paolini ha superato senza difficoltà Aliaksandra Sasnovich, imponendosi con un netto 6-1, 6-2 e mostrando solidità e concentrazione fin dal primo scambio. Un esordio convincente che conferma il buon momento della tennista italiana.

Intanto, sul fronte olimpico, il Comitato Olimpico Internazionale è intervenuto per chiarire le polemiche legate alla selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica in vista di Milano-Cortina 2026. “La staffetta della torcia è in linea con le edizioni passate e mira a creare entusiasmo nel Paese ospitante e in tutto il mondo”, ha dichiarato un portavoce del Cio all'Ansa, ribadendo la continuità con la tradizione olimpica.