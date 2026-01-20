Australian Open, Gaston si ritira: Sinner vola subito al secondo turno

L’azzurro avanti 6-2 6-1 quando il francese alza bandiera bianca. “Non volevo vincere così, ma sono soddisfatto del mio gioco”

Jannik Sinner avanza senza difficoltà al secondo turno degli Australian Open. Il numero 2 del mondo ha beneficiato del ritiro di Hugo Gaston, arrivato quando l’azzurro conduceva con autorità per 6-2 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco.

Il francese, apparso in difficoltà fisica già nella seconda metà del primo set, ha deciso di interrompere l’incontro all’inizio del terzo parziale, lasciando strada libera al campione italiano, che ha mostrato solidità e ottime sensazioni al debutto stagionale in uno Slam.

“Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all’inizio avrebbe giocato in quel modo. Ma sono contento della partita e di come ho giocato”, ha commentato Sinner al termine dell’incontro, sottolineando il rammarico per l’epilogo ma anche la soddisfazione per la qualità espressa in campo.