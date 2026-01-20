Australian Open, giornata azzurra: Musetti, Sonego e Darderi al secondo turno. Cocciaretto fuori. Alle 9 debutta Sinner

Tre vittorie italiane nel tabellone maschile, una sconfitta nel femminile. Attesa per l’esordio di Jannik Sinner contro Gaston

Giornata intensa per il tennis italiano agli Australian Open, con un bilancio complessivamente positivo nel tabellone maschile. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, ha superato un primo turno più complicato del previsto contro il belga Raphael Collignon. L’azzurro ha ceduto il primo set 4-6, poi ha rimesso ordine al proprio gioco aggiudicandosi il secondo parziale al tie-break (7-6) e il terzo per 7-5. Nel quarto set, con Musetti avanti 3-2, Collignon si è ritirato per problemi fisici, consegnando all’italiano il pass per il secondo turno.

Ad attenderlo ci sarà un derby tricolore: Lorenzo Sonego, infatti, ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos Taberner, mostrando solidità e continuità nei momenti chiave del match.

Avanza anche Luciano Darderi, protagonista di una convincente vittoria in tre set contro il cileno Cristian Garin. L’azzurro ha imposto ritmo e aggressività, confermando il suo ottimo stato di forma.

Nel tabellone femminile arriva invece una sconfitta: Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata dall’austriaca Julia Grabher, al termine di un match in cui l’azzurra non è riuscita a trovare continuità.

Sorridono invece Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile: la coppia italiana ha superato senza difficoltà Lumsden-Qianhui con un netto 6-3 6-2, accedendo al turno successivo.

L’attenzione ora si sposta sull’esordio più atteso: alle ore 9 Jannik Sinner scenderà in campo per il suo debutto nel torneo contro il francese Hugo Gaston, con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la sua corsa a Melbourne.