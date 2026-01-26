Australian Open, Sinner supera Darderi e vola ai quarti. Musetti elimina Fritz: “Tra le mie migliori partite”

Giornata trionfale per il tennis azzurro a Melbourne: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti conquistano l’accesso ai quarti di finale con due prestazioni di alto livello

Jannik Sinner continua il suo percorso impeccabile agli Australian Open e conquista i quarti di finale battendo Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. Una prova solida e autoritaria per il numero uno azzurro, che ha controllato il match fin dalle prime battute, mostrando grande continuità e lucidità nei momenti chiave, in particolare nel tie-break del terzo set.

Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud, in un match che si preannuncia di alto livello.

Non meno brillante la giornata di Lorenzo Musetti, protagonista di una vittoria di prestigio contro l’americano Taylor Fritz. Il carrarino ha giocato un match di grande qualità, imponendo il proprio talento e conquistando l’accesso ai quarti di finale, dove lo attende una sfida affascinante contro Novak Djokovic.

“Ho giocato oggi una delle mie migliori partite”, ha dichiarato Musetti al termine dell’incontro, sottolineando la soddisfazione per la prestazione offerta sul cemento di Melbourne. L’Italia del tennis sorride: due azzurri tra i migliori otto del primo Slam dell’anno confermano l’ottimo momento del movimento e alimentano le speranze di un prosieguo da protagonisti.