Australian Open: Sinner vola al terzo turno. Musetti supera Sonego, Maestrelli si arrende a Djokovic

Giornata positiva per gli azzurri a Melbourne, con l’unica eccezione del giovane Maestrelli. Eliminati al debutto Bolelli e Vavassori nel doppio

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Australian Open e approda con autorità al terzo turno. L’azzurro ha superato l’australiano James Duckworth con un netto 6-1 6-4 6-2 in un’ora e 49 minuti, confermando solidità e brillantezza nei colpi. Al prossimo turno affronterà l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking ATP.

Giornata positiva anche per Lorenzo Musetti, che nel derby italiano ha battuto Lorenzo Sonego con un convincente 6-3 6-3 6-4, conquistando l’accesso ai sedicesimi di finale. Avanza anche Luciano Darderi, protagonista di una prova di carattere contro l’argentino Baez, superato 6-3 1-6 6-4 6-3.

Si ferma invece la corsa di Francesco Maestrelli, numero 137 ATP, eliminato in tre set da Novak Djokovic, che ha centrato la sua 101ª vittoria nel torneo di Melbourne. Il giovane italiano ha raccontato il dialogo finale con il campione serbo: «Gli ho detto: grazie per la lezione. Mi ha risposto: grazie a te per il bel match… Ma perdere non mi piace mai».

Nel doppio arriva una delusione immediata: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati al primo turno dalla coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens, che si è imposta 6-7(6/8) 7-6(7/2) 6-4.