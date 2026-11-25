Autismo, la Valmarecchia rafforza la rete di sostegno: percorsi per minori, adulti e famiglie

L’Unione dei Comuni collabora con Ausl Romagna e Terzo settore per accompagnare le persone dalla diagnosi all’autonomia. Attivi orientamento, supporto familiare e progetti di inclusione

Dalla diagnosi ai percorsi di autonomia, passando per il sostegno alle famiglie e l’inserimento lavorativo. L’Unione dei Comuni della Valmarecchia punta a consolidare la rete di servizi dedicati alle persone nello spettro autistico, con interventi che coprono l’età evolutiva e quella adulta.

Il sistema si basa sulla collaborazione tra i Servizi sociali dell’Unione, l’Ausl Romagna e le associazioni del Terzo settore. I percorsi vengono costruiti in modo individualizzato, a partire da una valutazione dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare, con il coinvolgimento di équipe composte da medici, psicologi, educatori e terapisti. Il riferimento per la diagnosi e la presa in carico specialistica è il Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo dell’Ausl Romagna, con sede a Rimini in via Coriano 38. La struttura si occupa di valutazioni multidisciplinari e della pianificazione di trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo.

Accanto alle prestazioni sanitarie, i Servizi sociali aiutano le famiglie a orientarsi tra le tutele previste, i sussidi e le indennità, oltre ai sostegni per l’inclusione scolastica. Sono previsti anche spazi di ascolto, consulenza, parent training e supporto domiciliare, con l’obiettivo di offrire sollievo ai familiari e prevenire situazioni di sovraccarico. «Prendersi cura di una persona nello spettro autistico e sostenere la sua famiglia significa molto più che erogare servizi», afferma Ilaria Riccardi, assessora ai Servizi sociali del Comune di Pennabilli. «Come amministratori abbiamo il dovere morale e civile di tessere una rete solida, stringendo alleanze strategiche con l’Ausl e il Terzo settore, per trasformare i diritti sulla carta in opportunità reali di autonomia, dignità e inclusione sociale, dall’infanzia fino all’età adulta».

Un ruolo importante è affidato anche a Rimini Autismo OdV. Attraverso i progetti WorkAUT e Piccoli Passi, l’associazione propone attività per il tempo libero, lo sport, laboratori per l’autonomia e centri estivi. Per gli adulti, la collaborazione mira a creare occasioni di inserimento lavorativo e contesti di vita indipendente.