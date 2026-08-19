Auto cade nel porto canale, paura a Cattolica

Una macchina con due persone a bordo è finita in acqua intorno alle 16.30. Un uomo si è tuffato per aiutare la donna, mentre il conducente sarebbe fuggito

Paura nel pomeriggio al porto di Cattolica, dove un'auto è finita nel canale con due persone a bordo. È successo intorno alle 16.30, quando la macchina, secondo le prime informazioni, sarebbe stata spinta volontariamente in acqua.

A bordo del veicolo si trovavano un uomo di origine albanese e la sua compagna italiana, residenti entrambi a San Giovanni. Dopo che l'auto è precipitata nel canale, due pescatori si sarebbero tuffati in acqua per cercare di aiutare la donna. Il conducente invece, sarebbe scappato.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell'intervento dunque, non si sarebbe trattato di una perdita di controllo accidentale: il tuffo della macchina in acqua sarebbe stato intenzionale. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire la dinamica e soprattutto rintracciare l'uomo alla guida.

L'episodio ha attirato l'attenzione di chi in quel momento si trovava nella zona del porto, dove sono scattati gli interventi di soccorso con ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.