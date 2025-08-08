Auto elettriche: al via i nuovi incentivi fino a 11mila euro

Bonus per privati e microimprese con rottamazione di veicoli inquinanti. Richieste tramite piattaforma online del ministero

Il Ministero dell’Ambiente ha ufficializzato i nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il contributo, disponibile previa rottamazione di un’auto fino a Euro 5, potrà arrivare fino a 11.000 euro per le persone fisiche, in base al valore dell’Isee. Le microimprese, invece, potranno ottenere un bonus pari al 30% del prezzo d’acquisto (fino a 20.000 euro) per veicoli commerciali elettrici.

I fondi – 597 milioni di euro – sono destinati principalmente a cittadini e imprese con residenza o sede in città sopra i 50.000 abitanti. L’obiettivo è favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani.

Per richiedere il bonus, sarà necessario registrarsi su una piattaforma online dedicata (gestita da Sogei), dove si potranno consultare anche i rivenditori aderenti. Il bonus sarà applicato direttamente come sconto sul prezzo d’acquisto. La data ufficiale per l’avvio delle domande sarà comunicata prossimamente dal ministero.