Auto fuori strada a Ca' Francescone di Talamello: illesi conducente e passeggeri

Auto fuori strada questa mattina a Ca' Francescone (Talamello): Peugeot station wagon esce di carreggiata sul Monte Pincio.

Questa mattina sabato 24 settembre, un nostro lettore ci segnala in località Ca' Francescone, frazione del comune di Talamello, un’auto Peugeot station wagon finita fuori strada mentre percorreva la discesa del Monte Pincio.

Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo affrontando una curva, finendo fuori strada con il muso nel fosso a bordo carreggiata.

Un' automobilista passante, notando l’auto ferma e l’autista ancora all’interno del veicolo, ha allertato immediatamente i soccorsi. E' intervenuta un’ambulanza, che giunta sul posto ha constatato che né il conducente né i passeggeri hanno riportato alcune ferite. Si erano trattenuti all’interno del mezzo semplicemente per ripararsi dalla pioggia, in attesa del carro attrezzi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria.