Auto fuori strada nel Barese, muore un bimbo di 5 mesi

La madre, alla guida del veicolo, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita

Tragedia nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Un bimbo di appena cinque mesi è morto nella notte a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la madre – che era alla guida dell’auto – avrebbe perso il controllo del mezzo mentre cercava di evitare un animale improvvisamente comparso sulla carreggiata. L’impatto è stato violento e le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche.

Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato d’urgenza il bambino al Policlinico di Bari, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il bimbo è deceduto nella notte.

La madre è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Sull’incidente indagano le forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica e accertare ogni responsabilità.