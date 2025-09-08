Auto pirata travolge due ragazzini in bici: muore un tredicenne. L'incidente nel Vicentino

Ferito un coetaneo, indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente

Tragedia nella serata di ieri a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava in bicicletta insieme a un amico.

L’impatto è avvenuto intorno alle 20.30. L’auto, che non si è fermata a prestare soccorso, ha travolto i due giovanissimi. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il tredicenne, purtroppo senza successo.

Il coetaneo che era con lui è rimasto ferito nell’urto ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato.

Le indagini per individuare l’automobilista responsabile sono affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona.