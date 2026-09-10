Auto prende fuoco in A14 vicino a Rimini sud, conducente illeso

L’incendio è scoppiato nella prima mattinata di giovedì: il guidatore è riuscito ad accostare e a uscire prima che le fiamme avvolgessero l’auto

Momenti di paura questa mattina ungo l’A14, dove un’auto ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Bologna. L’incendio è scoppiato poco prima del casello di Rimini Sud, quando il conducente si è accorto che dalla vettura stava iniziando a uscire del fumo.

L’uomo ha avuto appena il tempo di accostare nella corsia di emergenza e scendere dall’abitacolo. Poco dopo le fiamme hanno avvolto il veicolo, che è stato rapidamente interessato dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante l’intervento, le fiamme hanno completamente distrutto l’auto. Il conducente, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso. La vettura è stata quindi recuperata dopo le operazioni di spegnimento.