Auto rubate e documenti falsi: il tribunale di Rimini condanna la banda del riciclaggio

Quasi sette anni complessivi di reclusione ai quattro imputati. Il sistema prevedeva l'uso di carte di circolazione tedesche in bianco e la modifica dei telai per immatricolare Jeep e Audi in Italia

Si è chiuso con quasi sette anni complessivi di reclusione il processo a carico di quattro imputati accusati, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio, truffa e falso. Il Tribunale collegiale di Rimini ha inflitto la pena più pesante – 3 anni e 3 mesi di carcere e 1.200 euro di multa – a una 34enne pugliese. Condannato a 2 anni e 6 mesi (750 euro di multa) un 57enne. Pene più lievi per un 48enne di Reggio Emilia (6 mesi e 200 euro) e per un 40enne pugliese (5 mesi con pena sospesa).

Secondo l’accusa, la banda operava sull’asse Rimini-Foggia con l’obiettivo di immettere sul mercato italiano auto rubate, facendole apparire regolarmente immatricolate. I fatti risalgono al 2018.

Il sistema era collaudato: documenti di circolazione tedeschi originali ma sottratti in bianco venivano compilati con dati falsi; i veicoli rubati subivano la modifica del numero di telaio per farlo coincidere con quello indicato nei documenti. Coinvolte, tra le altre, una Jeep Renegade e un’Audi Q3.

Con targhe tedesche e carte apparentemente regolari, le auto venivano presentate alla Motorizzazione Civile di Rimini per l’immatricolazione, ottenendo così documenti italiani e una parvenza di legalità prima della vendita. In un caso, un acquirente avrebbe versato oltre 14mila euro per un’Audi Q3 poi risultata rubata.

A far scattare le indagini fu l’intuizione di un agente della polizia locale che notò un’anomalia in una targa tedesca su un’auto parcheggiata. Dai controlli emerse che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima. Da lì l’inchiesta, conclusa ieri in primo grado con le condanne.