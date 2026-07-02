Auto storiche sulle colline romagnole: a San Savino il raduno di Italian Gentleman Driver
Sabato 4 luglio giro panoramico con arrivo alla Sagra dei Sardoni
A cura di Grazia Antonioli
02 luglio 2026 08:40
Sabato 4 luglio è in programma " E zir di sardon" un raduno gratuito di auto storiche sulle colline romagnole, organizzato da Italian Gentleman Driver.
Il ritrovo è fissato alle ore 16, con partenza del corteo alle ore 17 per un giro panoramico che attraverserà le strade della collina romagnola. L’arrivo è previsto intorno alle 19.30 a San Savino.
Al termine del tour, i partecipanti si fermeranno alla Sagra dei Sardoni, organizzata dall’associazione “E Poz D’la Piva”, dove sarà possibile gustare specialità locali.