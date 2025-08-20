Auto travolta dal torrente: ritrovato senza vita il 40enne disperso

Maltempo in tutta Italia: forti piogge a Milano, chiusi i parchi. Allerta arancione in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria

È stato ritrovato senza vita il 40enne disperso da ieri pomeriggio a Leonforte, in provincia di Enna, dopo che il torrente Crisa, ingrossato dalle piogge, ha travolto l’auto su cui viaggiava. Le operazioni di ricerca, rese difficili dalle condizioni meteo, si sono concluse con il tragico ritrovamento del corpo.

Intanto il maltempo continua a colpire il Nord Italia. A Milano si registrano forti precipitazioni che hanno portato alla chiusura dei parchi pubblici e alla costante osservazione dei livelli del fiume Lambro.

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. La situazione resta in evoluzione e nelle prossime ore sono previste ulteriori piogge e temporali.