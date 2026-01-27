Auto urta un tir in A1 nel Bolognese e si ribalta, morto un 22enne

La vettura travolta da un'altra auto che arrivava

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale sull'A1, a Sasso Marconi (Bologna), intorno alle 6.30, in corsia Nord. Come riporta l'Ansa, l'auto guidata dal giovane ha urtato la motrice di un trasporto eccezionale, si è ribaltata e successivamente è stata colpita da un'altra macchina che stava sopraggiungendo. Anche un uomo di 59 anni è rimasto ferito, soccorso in condizioni di media gravità. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Stradale.