Autobus contro auto dei carabinieri, pauroso incidente all'incrocio a Viserba

Sono quattro i feriti, tra cui un anziano ricoverato con l'eliambulanza

È di quattro feriti, uno di massima gravità, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi (6 giugno) a Viserba, all'incrocio tra le vie Morri e Sacramora. Lo scontro ha coinvolto un autobus del trasporto pubblico e una "Gazzella" dei Carabinieri. I feriti sono due passeggeri del primo mezzo, tra cui un 80enne di nazionalità albanese, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso, e due Carabinieri. Sul posto anche tre ambulanze e l'automedica. Da una prima ricostruzione l'auto dell'Arma stava percorrendo la via Morri in direzione mare-monte, con le sirene attivate, quando all'incrocio è avvenuto lo scontro con l'autobus, che viaggiava in direzione nord-sud. L'impatto è stato violento e i mezzi coinvolti sono finiti entrambi contro il muretto. Il primo a prestare soccorso ai feriti è stato un ufficiale medico dell'esercito. Il personale del 118 ha poi effettuato i primi accertamenti medici, disponendo il ricovero con l'eliambulanza dell'80enne, a causa di un trauma cranico e considerate le sue condizioni di salute generali. La Polizia Locale si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità, con la strada chiusa nei 4 sensi di marcia.