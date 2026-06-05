Autobus, dal 7 giugno cambia tutto: orari estivi, Aquafan Link e Estate Card gratuita per i giovani

Collegamenti potenziati e agevolazioni per studenti e turisti

A partire da domenica 7 giugno, con la fine dell’anno scolastico, entrerà in vigore il servizio estivo di Start Romagna, attivo fino al 14 settembre. I nuovi libretti orari, differenziati per i tre bacini di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, sono già disponibili sul sito web di Start Romagna nell’apposita sezione (www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi/), mentre la versione cartacea sarà disponibile nei prossimi giorni.

È in corso il cambio tabelle orarie alle fermate, si inviata pertanto l’utenza a prestare attenzione. Alle fermate, inoltre, sono disponibili i QR Code per accedere agli aggiornamenti in tempo reale.

L’arrivo dell’estate coincide anche con l’attivazione di alcuni servizi e promozioni che rendono facile e conveniente gli spostamenti verso alcune delle attrazioni turistiche della Riviera romagnola.

Dal 7 giugno riparte Aquafan Link, il servizio integrato treno+bus che consente di raggiungere il parco acquatico con il bus della Linea 58, in partenza di fronte alla stazione di Riccione. Il biglietto integrato è acquistabile in un’unica soluzione sui canali di vendita di Trenitalia Tper e Trenitalia. Digitando Riccione Aquafan come stazione di arrivo o di partenza, il sistema proporrà in automatico la migliore soluzione di viaggio per la data e l’ora prescelta.

Infine, dal 7 giugno, entrerà in vigore l’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico, riservata agli studenti under 26, che consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per il periodo estivo (compreso tra il 7 giugno e il 31 agosto 2026).

L’Estate Card può essere attivata, al costo di 55 euro, recandosi presso i Punto Bus di Start Romagna con la tessera Mi Muovo su cui è caricato l’abbonamento Under 26 o Salta su! in corso di validità.

Per i residenti del Comune di Rimini che hanno acquistato l’abbonamento Under 26 l’Estate Card sarà gratuita: l’amministrazione comunale, infatti, si farà carico dei costi per offrirla gratuitamente.