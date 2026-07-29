Autobus e treni gratis per migliaia di studenti: la Regione conferma le agevolazioni

Abbonamenti gratuiti alle primarie e medie, agevolati alle superiori per le famiglie con Isee fino a 30mila euro

Sostenere il diritto allo studio, alleggerire i costi del trasporto a carico delle famiglie e promuovere una mobilità sempre più sostenibile, incentivando l'utilizzo di autobus e treni regionali da parte delle nuove generazioni. Con questi obiettivi la Regione conferma anche per gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028 "Salta su", la misura che mette a disposizione di studentesse e studenti abbonamenti gratuiti e agevolati per viaggiare con i mezzi pubblici nel percorso casa-scuola.



È rivolta alle alunne e agli alunni residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, compresi quelli frequentati fuori regione. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono confermati gli abbonamenti gratuiti; per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp le agevolazioni sono riconosciute ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro.



Per sostenere la misura anche nel biennio 2026-2028, la Regione mette a disposizione oltre 28,7 milioni di euro. Nell'anno scolastico 2024-2025 "Salta su" ha consentito alle famiglie un risparmio medio compreso tra 300 e 600 euro per ciascun figlio, in base all'abbonamento utilizzato. Anche la campagna 2025-2026, ancora in fase di rendicontazione, conferma l'ampia adesione all'iniziativa: le domande presentate sono state 119.214, di cui 84.196 per studentesse e studenti delle scuole superiori. Sono state inoltre 957 le domande di rimborso presentate da studenti iscritti a istituti scolastici fuori regione.



Da quest'anno, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp, con requisito Isee, è previsto il versamento di una quota di adesione una tantum di 15 euro per ciascun anno scolastico.



Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online, a partire da oggi fino alle ore 14 del 18 dicembre accedendo alla piattaforma regionale https://regioneer.it/saltasu con credenziali Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp la quota di adesione viene versata direttamente online durante la procedura. Il sistema individua, inoltre, la soluzione di viaggio più adatta al percorso casa-scuola, indicando l'abbonamento o la combinazione di titoli di viaggio necessari.





"Salta su": come funziona



"Salta su" garantisce la copertura dell'intero percorso casa-scuola anche quando sono necessari più titoli di viaggio, combinando autobus urbani, extraurbani e treni regionali gestiti da aziende diverse. L'abbonamento, valido dal 1^ settembre 2026 al 31 agosto 2027, è individuato in base al tragitto della studentessa o dello studente e può essere utilizzato non solo per gli spostamenti da e verso la scuola, ma anche nel tempo libero sull'intera tratta. Inoltre, nelle città in cui è attivo il servizio urbano, l’abbonamento può essere utilizzato anche nel tempo libero sull’intera rete cittadina. Durante la compilazione della domanda, il Travel planner propone la soluzione di viaggio più adatta al percorso casa-scuola, individuando l'abbonamento o la combinazione di titoli di viaggio necessari.



Per le bambine e i bambini residenti nei Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna, Carpi, Imola, Faenza, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e Granarolo dell'Emilia, iscritti alla scuola primaria, la tessera "Salta su!" con l'abbonamento annuale già attivo sarà recapitata direttamente a casa.



Le studentesse e gli studenti iscritti a istituti scolastici situati fuori dall'Emilia-Romagna o che utilizzano servizi di trasporto di altre regioni, a partire dal 7 ottobre 2026, possono richiedere il rimborso degli abbonamenti acquistati, al netto della quota di adesione di 15 euro prevista per gli iscritti alle superiori. Come nel caso del Salta su! gli iscritti al primo anno nati nel 2013, in quanto anticipatari, accedono alla misura anche senza il requisito Isee.



Ad accompagnare la nuova campagna sarà infine un piano di comunicazione multicanale della Regione, con contenuti per web e social, spot radiofonici e video, oltre a materiali informativi diffusi anche attraverso le aziende del trasporto pubblico, che avranno come filo conduttore lo slogan "Economico per te, ecologico per tutti!".