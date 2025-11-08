Autobus investe un pedone a Rimini: paura in Via dei Mille

Investito un giovane di circa 30 anni

Dopo l'investimento di una donna a Santarcangelo, a distanza di qualche minuto, verso le 18.30, si è verificato analogo incidente a Rimini, tra Via dei Mille e Viale Giovanni XXIII. Un autobus della linea 9A, nell'affrontare una curva, ha investito accidentalmente un giovane bengalese di circa 30 anni. Dai primi riscontri, sembra che il ragazzo stesse attraversando sulle strisce. Sul posto immediato l'intervento del personale del 118. Traffico praticamente paralizzato, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere dall'autobus.