Automedica soppressa, allarme in Valconca: “A rischio i pazienti più critici”

Il 24 marzo confronto con il Comites San Marino sulla sanità in Valconca e il ripristino del servizio

Il gruppo Insieme per la Valconca sarà ospite del Comites San Marino martedì 24 marzo alle ore 16:30.

Al centro del confronto ci sarà la sanità in Valconca, tema che riguarda tutti i residenti nei Comuni limitrofi a San Marino. Qui, oltre ai numerosi lavoratori che quotidianamente attraversano il confine tra i due Stati, molti italiani residenti in Repubblica hanno origini, familiari e legami affettivi.

In particolare, Insieme per la Valconca esporrà la propria preoccupazione per la soppressione dell’automedica, che, secondo l’associazione, ha ridotto drasticamente le possibilità di sopravvivenza dei pazienti più critici della zona sud della provincia di Rimini. La sola ambulanza con infermiere e autista soccorritore può infatti prestare un’assistenza parziale, senza riuscire a gestire adeguatamente i pazienti più gravi.

Secondo l’associazione, l’attesa per l’arrivo dell’automedica supera i 17 minuti, e per questo da tempo viene richiesto il ripristino immediato del servizio.