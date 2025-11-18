Automobilismo, Stefano Valli centra due podi a Misano
Si conclude con buoni risultati la Coppa Rally di Zona per i piloti associati alla Scuderia San Marino
Al Rally del Tirreno, undicesima piazza assoluta per Lorenzo Grani navigato da Samanta Grossi. L’equipaggio a bordo della Peugeot 208 si porta a casa anche il secondo posto di classe Rally4 e l’argento nella stessa categoria dei finalisti CRZ.
Appartenente alle vetture Rally4 anche Umberto Bollini, alle note di Alan Gualandi, che hanno chiuso al quinto posto di classe e al trentunesimo assoluto.
Ben 160 i partenti all’ultimo appuntamento del calendario CRZ, tra questi anche Cosimo Bombara che ha terminato la gara al secondo posto di categoria N3 e al cinquantanovesimo assoluto.
Trova il podio anche Stefano Valli: a Misano, dopo aver ottenuto la pole position in Gara 1, ha classificato la sua Mercedes al secondo e terzo posto del campionato National GT.