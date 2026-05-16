Autonomi ma mai soli: le chiavi del nuovo abitare per la terza età a Cattolica

Foronchi taglia il nastro in via Beethoven: “Una risposta concreta per i nostri anziani”

A Cattolica inaugurati questa mattina gli otto nuovi mini‑appartamenti per anziani all’ultimo piano della Rsa Vici‑Giovannini, in via Beethoven. Alla cerimonia, molto partecipata, presenti amministrazione, autorità religiose, volontari e cittadini. La sindaca Franca Foronchi ha definito il progetto “una risposta concreta per accompagnare le persone più fragili in condizioni di sicurezza e dignità”.

Gli alloggi — sei singoli e due doppi, per un totale di 14 posti — sono dotati di cucina, servizi, arredi completi e spazi comuni luminosi pensati per favorire socialità e autonomia. L’intervento, dal valore di oltre 450mila euro, è stato interamente finanziato dal Pnrr. I primi ospiti entreranno già dalla prossima settimana.

Le amministrazioni del distretto hanno sottolineato la collaborazione tra Comuni e il valore del modello, definito “replicabile” e “virtuoso”. La gestione sarà affidata alla Cooperativa Sole, che garantirà attività e supporto quotidiano agli anziani.