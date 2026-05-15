“A Spass”, nasce la navetta turistica per scoprire l’entroterra

Le partenze saranno distribuite lungo tutta la Riviera, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica

Visit Romagna e Apt, in collaborazione con Start Romagna, lanciano "A Spass", la nuova navetta a pagamento per scoprire i territori dell'entroterra. “A spass” nasce infatti con l’obiettivo di unire mare ed entroterra, creando un filo diretto tra la Riviera e quei luoghi autentici che custodiscono l’anima più vera della Romagna. L’idea è semplice ma innovativa: offrire la possibilità di vivere esperienze complete senza preoccuparsi degli spostamenti. In un unico pass, con prezzi a partire da 25 euro a persona e convenzioni per le famiglie, saranno inclusi il viaggio in bus, le visite guidate, le degustazioni, i momenti di animazione e le attività esperienziali. "A Spass - spiega Visit Rimini - è molto più di una gita: è un modo nuovo, semplice e sorprendente di vivere la Romagna. Un’esperienza autentica, curiosa e divertente che ti porta dalla costa alle aree interne, tra borghi storici, rocche panoramiche, valli verdi, parchi naturali e tradizioni locali". L'iniziativa è in programma dal 3 giugno al 10 settembre. Le partenze saranno distribuite lungo tutta la Riviera, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica. I visitatori partiranno verso le dieci vallate protagoniste del progetto: Valconca, Valmarecchia, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Valle del Montone, Bassa Romagna, Valle del Lamone, Valle del Bidente, Valle del Senio e Parco del Delta del Po.

A Spass in Valmarecchia

La Valmarecchia sarà una delle grandi protagoniste del progetto con “L’anima poetica del Montefeltro”, esperienza dalle 9 alle 18.30 tra San Leo e Pennabilli, in programma mercoledì 8 e 22 luglio.

A Verucchio prenderà forma “La doppia anima di Verucchio”, dalle 9 alle 13, con appuntamenti fissati per giovedì 9 luglio, mercoledì 29 luglio, mercoledì 12 e giovedì 20 agosto e mercoledì 9 settembre. Il borgo verrà raccontato attraverso la sua doppia identità di centro della civiltà villanoviana e culla dei Malatesta, tra archeologia, storia medievale e panorami sulla valle del Marecchia.

Tra gli itinerari più suggestivi anche “Misteri e dolcezze”, dalle 18 alle 23, esperienza tra Poggio Torriana e Montebello prevista mercoledì 10 giugno, 15 luglio, giovedì 20 agosto e 10 settembre.

Le partenze saranno da Rimini, mentre la data del 20 agosto partirà da Bellaria Igea Marina. Per i punti di partenza consultare il sito di riferimento.

Il percorso porterà i partecipanti alla scoperta della Rocca di Montebello, legata alla leggenda di Azzurrina, di antichi mulini ad acqua e delle tradizioni rurali della valle.