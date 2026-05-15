Perde il controllo della moto, frontale contro una Fiat: poi il secondo scontro con una Dacia. È grave

L'incidente a Morciano, in via Abbazia. Grave 65enne

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi (venerdì 15 maggio), intorno alle 17.30, in via Abbazia a Morciano, davanti al negozio Tigotà. Un 65enne del posto, alla guida di una moto Bmw R1300 Gs, stava procedendo in direzione Cattolica, quando, dalle prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto viscido per la pioggia. La Bmw ha sbattuto frontalmente contro una Fiat 500 XL, poi è carambolata su una Dacia che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato. Nella caduta dalla sella, il 65enne ha perso il casco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale del 118, sul posto con ambulanza e automedica, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. La via Abbazia è stata chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia.