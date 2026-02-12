Autovelox e legalità: i consiglieri di Coriano Futura sollecitano chiarimenti

Il gruppo Coriano Futura solleva dubbi su omologazione e possibile impatto economico per il Comune

Il tema degli autovelox approda in Consiglio comunale a Coriano. Il Gruppo consiliare Coriano Futura ha depositato lunedì 9 febbraio un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco, chiedendo massima trasparenza sulla regolarità degli impianti e sulla documentazione che ne certifichi la conformità alle norme. L’iniziativa segue le recenti notizie nazionali sul censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità e le possibili criticità legate all’omologazione. I consiglieri sottolineano l’importanza della questione sia per la sicurezza dei cittadini sia per i conti del Comune, che prevede introiti annui di circa 3 milioni di euro da sanzioni. Nell’interrogazione si chiede di chiarire se tutti gli autovelox siano correttamente omologati e di rendere disponibili atti e documenti a prova di conformità, evitando incertezze e contenziosi.

Di seguito la nota stampa di Coriano Futura

Il Gruppo consiliare Coriano Futura porta il tema autovelox in Consiglio comunale.

Nell’ultima seduta di lunedì 9 febbraio è stata infatti depositata un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco per chiedere “massima trasparenza” sulla regolarità degli impianti presenti sul territorio e sulla documentazione che ne certifichi la piena conformità alle norme. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle notizie circolate a livello nazionale sul censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità e sulle possibili criticità legate ai requisiti di omologazione.

Secondo Coriano Futura, la questione riguarda non solo la tutela dei cittadini, ma anche i conti dell’Ente: a bilancio, ricordano i consiglieri, sono previsti introiti da sanzioni legate ai controlli della velocità per un importo molto rilevante, circa 3 milioni di euro l’anno.

Nel testo dell’interrogazione si chiede all’Amministrazione a guida Ugolini/Spinelli di chiarire se tutti i dispositivi attualmente in funzione risultino correttamente omologati e di rendere disponibili atti ed elementi tecnici e amministrativi utili a dimostrarlo, così da evitare incertezze, contenziosi e possibili ricadute economiche per il Comune.

«Sicurezza stradale e legalità devono andare insieme: strumenti e procedure devono essere inattaccabili e pienamente conformi. Serve una risposta chiara e documentata, nell’interesse della comunità», dichiarano i consiglieri di Coriano Futura.