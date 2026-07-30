Autovelox fissi a Rimini, il Comune ribadisce: "Sono censiti e omologati. Non vogliamo fare cassa"

L'assessore Magrini replica ad Angelini: "Tuteliamo l'incolumità delle persone". E cita dati con calo di incidenti e morti negli ultimi 25 anni

Gli autovelox fissi di Rimini sono regolarmente censiti, omologati e autorizzati. Lo ha ribadito in Consiglio comunale l'assessore alla Polizia locale Juri Magrini, rispondendo a un'interrogazione del consigliere 3V Matteo Angelini.

In particolare, ha spiegato Magrini, i quattro autovelox fissi di Rimini sono tutti dotati di dispositivi "Aguia Red & Speed", autorizzati dalla Prefettura. "Gli impianti, recentemente sostituiti, su via Tolemaide, via Euterpe, viale Settembrini e via Melucci, l’ultimo posizionato in ordine di tempo, sono regolarmente censiti, omologati e rispettosi delle nuove regole imposte a livello nazionale", le parole dell'assessore, che precisa: "La Prefettura di Rimini, che ha competenza di stabilire i tratti di strada sui è ammessa l’installazione di dispositivi di controllo, ha analizzato i dati di incidentalità su quelle vie presentati dall’amministrazione comunale e valutato che sussistono i requisiti per collocare gli autovelox".

Per ciò che concerne i ricorsi, dal 1° gennaio 2025 ne sono stati presentati 226 su un totale di 58.516 verbali comminati grazie alle rilevazioni degli impianti, circa lo 0,3 del totale. "Gli autovelox non vengono installati per fare cassa, ma per tutelare l’incolumità delle persone" ha detto Magrini in risposta all’interrogazione del consigliere Angelini e per avvalorare questa sua affermazione ha riportato alcuni dati. Questi impianti insieme ai controllo non fissi sul territorio, hanno permesso un drastico calo del numero di incidenti e di morti negli ultimi 25 anni. Nel 2000 i sinistri erano stati 2.585, nel 2024 sono stati 1.383, -48.5% . Si è passati da 2448 a 996 feriti, -56.31%. Nel 2000 si erano contati 29 decessi, nel 2024 sono stati 4, -86%.