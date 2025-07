Autovelox, via libera al censimento obbligatorio. La Lega: "Basta abusi per fare cassa"

I Comuni dovranno segnalare tutti i dispositivi sul territorio

La Commissione Trasporti della Camera ha approvato l’emendamento presentato dalla Lega al decreto Infrastrutture che introduce l’obbligo per i Comuni di censire e comunicare tutti gli autovelox presenti sul proprio territorio.

A renderlo noto è lo stesso gruppo parlamentare, che sottolinea come i dispositivi non potranno essere attivati in assenza delle informazioni richieste.

“Bene l'approvazione in commissione del nostro emendamento al Dl Infrastrutture – dichiarano i deputati della Lega Elena Maccanti (capogruppo e prima firmataria), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut – con il quale chiediamo ai Comuni di segnalare tutti gli autovelox presenti sul proprio territorio. In mancanza di queste informazioni i dispositivi non potranno entrare in funzione”.

L’iniziativa, spiegano i parlamentari leghisti, punta a garantire un uso corretto e trasparente degli strumenti di rilevamento della velocità. “Vogliamo un quadro chiaro perché questi strumenti devono essere utilizzati in maniera trasparente e senza abusi, per ragioni di sicurezza stradale. Stop agli autovelox solo per fare cassa”, concludono.