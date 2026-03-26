Avanza il torneo Open di Primavera al Tennis Club Riccione

Brillano Grasso, Fedeli e Brunetti. Nel maschile a segno Baldazzi

Avanza il torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Nel tabellone maschile a segno Luca Grasso, Emanuele Fedeli e Davide Brunetti. Nel femminile ottimo esordio di Ginevra Baldazzi, portacolori del Ct Casalboni.

Maschile, tabellone finale, 1° turno: Massimiliano Zamagni (2.8)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-2, 6-3, Tommaso Giombini (2.8)-Massimiliano Botticelli (2.8) 7-5, 2-6, 10-1, Mattia Muraccini (2.7)-Riccardo Muratori (2.7) 7-6 (5), 7-6 (5). Passano il turno per rinuncia anche Leonardo Bartoletti (3.1) e Giacomo Ercolani (2.8).

2° turno: Luca Grasso (2.7)-Luca Butti (2.8) 7-6, 6-0, 3° turno: Emanuele Fedeli (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-1, Davide Brunetti (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-0, 6-2.

Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti e da giovanissime 2.5 come Camilla Fabbri, Gaia Donati, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Diana Rolli e Sara Aber.

Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.8 Clara Marzocchi, Angie Bentini, Giorgia Marconi, Giulia Mercuri, Emanuela D’Alba e Matilde Fini, poi il tabellone finale nel quale le big sono nell’ordine Marta Lombardini, Silvia Alletti, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Gaia Donati, Sara Aber e Cristiana Cosmeanu. La prima a qualificarsi per il tabellone finale è stata la 2.8 riminese Matilde Morri (Ct Rimini). 1° turno: Ginevra Baldazzi (3.2)-Bianca Solazzi (3.1) 6-2, 6-1.