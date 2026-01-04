Avanzata russa nel Donbass e a Kharkiv, droni di Kiev su Mosca

Continuano i combattimenti in Ucraina mentre la diplomazia cerca una tregua: domani nuova riunione tecnica, martedì vertice dei “volenterosi” a Parigi

Proseguono gli scontri sul fronte ucraino, mentre sul piano diplomatico si tenta di mantenere aperti i canali di dialogo nella prospettiva di una possibile tregua. Nelle ultime ore le forze russe hanno intensificato le operazioni militari nel Donbass e nella regione di Kharkiv, colpendo con droni diversi insediamenti civili.

Secondo le autorità locali, durante la notte sono stati attaccati i distretti di Chuhuyiv e Kupyansky, nella regione di Kharkiv: il bilancio è di almeno tre feriti e danni alle infrastrutture. Le operazioni fanno parte di una più ampia offensiva russa volta a consolidare le proprie posizioni nell’est dell’Ucraina.

La risposta di Kiev non si è fatta attendere. L’esercito ucraino ha lanciato a sua volta attacchi con droni contro diverse regioni della Russia, inclusa l’area di Mosca, nel tentativo di colpire obiettivi strategici e militari oltre confine.

Sul fronte politico-diplomatico, intanto, restano in corso i contatti tra le parti e gli alleati internazionali. Domani è in programma una nuova riunione tecnica dedicata agli aspetti operativi e di sicurezza, mentre martedì a Parigi si terrà il vertice della cosiddetta coalizione dei “volenterosi”. All’incontro parteciperà anche la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, insieme ad altri leader europei, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e sostenere gli sforzi per una de-escalation del conflitto.